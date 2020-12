– «Spill her» står det på veggen, Ytre Nordfjord Brass tok hintet

Tema

Har du et spennende motiv som du har lyst til å vise fram? Kanskje et bilde av bestevennen din eller bygda di? Eller kanskje et bilde med strålende solskinn eller skikkelig ruskevær?

Nå kan du enkelt dele blinkskudda dine med Fjordenes Tidende sine lesere. Om du har Instagram-bilde, kan du bruke merke bildene dine med #fjtno. Da blir bildet vist på fjt.no, og i tillegg får du kanskje bildet på trykk i papiravisa. Du kan også dele bildene dine ved å sende en e-post til fjt@fjt.no.

Du kan også følge oss på Instagram på @fjtno.