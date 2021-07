Utfordre deg sjølv i klatreveggen

Tema

På Hamna aktivitet og helse på Nordfjordeid har dei eit klatreanlegg for barn som har fått namnet Viking Warrior. Her kan barn klatre, skli, hoppe, balansere og ha det kjekt over ei madrass som dekker heile golvet. Hinderløypa blir med jamne mellom forandra slik at ein alltid skal ha noko utfordrande å prøve seg på.

Viking warrior er eit klatreanlegg for barn opp til tolv år. Det er påbode med innesko eller klatresko. Dette kan ein leige på treningssenteret.

For dei vaksne som også ønskjer aktivitet har senteret ein stor buldrehall på 200 kvadratmeter med over 50 ruter som blir skrudd om kvar veke. Buldring er ein enkel form for klatring der det einaste ut

styret ein treng er klatresko og eventuelt ein pose med kalk. Her blir ein sett på prøve både reint teknisk og fysisk. Det er også utvikla tre utandørs klatrefelt på Haus ved Kjølsdalen. Desse har fått namnet Haushelleren, bratte og harde ruter, Road Haus, med om lag 15 klatreruter og Skogs Haus med sju klatreruter.

På Hamna aktivitet og helse finn ein også ei eigentreningsavdeling på ca. 450 kvadratmeter.

Du kan lese meir om alt det fantastiske du kan oppleve i vår region i Fjordenes Tidende sitt eige reiselivsmagasin Havsalt sommar.