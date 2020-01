Sjå vinden herje ved Kråkenes fyr

Video

– Det var ganske heftig i dag når dei kraftigaste vindrosene sette inn, skriv Tunli i ein e-post til Fjordenes Tidende.

Han var ved Kråkenes i tre timar.

– Eg skulle gjerne vore der lenger, men i så låg temperatur og sterk vind, så klarte eg ikkje å halde kameraet lenger.

Tunli har besøkt Kråkenes fyr ved fleire anledningar.

– Eg køyrde frå Bergen og opp til Kråkenes fyr i dag for å besøke min favorittstad langs norskekysten i dårleg vêr. Eg har vore der mange gonger, minst to gongar tidlegare i sterk storm/orkan, men også blikstille. Begge deler er like fascinerande, skriv fotografen.