I dag skal dei snakke om vindskjerming på brua

Ei av sakene som står på agendaen til politikarane er «Interpellasjon om moglege fysiske tiltak for at trafikk over Måløybrua skal kunne gå mest mogleg uforstyrra også når vinden er sterk». Det har vore ein vindfull start på året, og brua har ved fleire høve vore stengd, noko som har skapt problem for trafikken.

Bystatus står også på sakslista, og rådmannen sitt framlegg til vedtak er at Vågsøy kommunestyre ber Kinn kommunestyre sette ned ei politisk gruppe for å definere grensene for Florø og Måløy by. Kommunestyret skal velje medlemmane i gruppa.