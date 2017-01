- En folkeavstemming er på sin plass

Dette innlegget er skrevet av Nicolas Vemmelsvik.

Folkets mening

Landet er i endring og kommunesammenslåing er et faktum, enten frivillig eller med tvang skal nå antallet kommuner reduseres.

Mens enkelte kommuner velger en naturlig overgang basert på geografiske eller samfunnsnyttige fordeler, har Vågsøy kommune i kjent stil tenkt å gå for det dårligste og mest ugunstige alternativ.

Etter å ha forkastet alternativet om en kystkommune med Selje, og alle tanker om samarbeid virket umulig står nå en ny mulighet for døren. Eid-Selje går sammen og tankene om en Nordfjord-kommune åpner seg, men Vågsøy vil ikke være med. Uenigheter om ting som hvor kommunesenteret skal ligge og hvor brua skal krysse Nordfjorden gjør at Vågsøy vender Eid-Selje ryggen, og heller velger å se mot Florø.

Kommunalminister Jan Tore Sanner sier at Vågsøy ikke blir tvangssammenslått med Eid-Selje dersom de finner andre alternativ, derfor velger nå ordfører Kristin Maurstad å forhandle med Florø om en sammenslåing. Bremanger kommune som ligger midt i mellom ønsker ikke å være en del av denne sammenslåingen, så en risikerer da en kommune uten geografisk forbindelse.

I og for seg ikke noe problem, sånn som Selje-Eid viser med sitt samarbeid. Men vi snakker om ganske store avstander mellom Vågøy og Florø, og det er der det største problemet etter min mening er. Store avstander til en kommune vi ikke har noe tilknytning til, vi er en kommune i Nordfjord ikke Sunnfjord.

Som Kjell Nøstdal skrev i sitt innlegg:

Vi er runne av same rot, vi har sams talemål, sams kulturgrunnlag, felles historiske tradisjonar og institusjonar. Vi har ein klar regional identitet og deler den same draumen om å leve det gode livet under ein høg Nordfjord-himmel.

Jeg mener at Vågsøy kommune må gå i forhandlinger med Eid-Selje, og få til en Nordfjord-kommune. Sammen kan vi bli en god og sterk kommune, og fortsatt få beholde vår identitetsfølelse.

Det er min sterkeste mening at et slikt valg om hvilke kommuner vi skal slåes i lag med bør være et valg av alle innbyggerne i kommunen, ikke bare Kristin Maurstad.

En folkeavstemming er på sin plass, og gjerne før Eid-Selje lukker døren for godt.