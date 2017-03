Hjelper kjendisblogger i ny reklamefilm

Reklamefilmen ble lansert for et par dager siden, og er et samarbeid mellom det norske kokkelandslaget og Electrolux.

– Det var utrolig artig å få jobbe med TV. Det er et felt jeg synes er veldig spennende, og som jeg ikke har jobbet så mye med før, forteller Hauge.

I reklamefilmen skal den kjente bloggeren lage mat til en gjeng med kokker, og Hauge kommer for å hjelpe med å tilbrede maten.

– Det er hun som står for jobben, og jeg assisterer henne, forteller han.

Landslagskokken forteller også at han synes det var spennende å få jobbe den profilerte bloggeren. Til sammen tok det 14 timer å fullføre innspillingen.

Han har også fått mange tilbakemeldinger etter TV-stuntet.

– Jeg har fått en del kommentarer fra venner og bekjente som synes det var artig, smiler han.

Og dersom han får muligheten til å bli med på noe lignende igjen, stiller Hauge gjerne opp.

– Jeg synes alle utfordringer er spennende, og det er kjekt å få prøve seg litt på TV. Så hvis det kommer et nytt tilbud, så kommer jeg til å takke ja, sier han.