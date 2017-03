Rekordmange billetter er solgt

Det skriver Fjordabladet.

– Vi har solgt en tredjedel av todagerspassene og nesten halvparten av tredagerspassene. Dette er milevis over det vi har lagt på før, sier festivalsjef Arnt-Ivar Naustdal til avisen.

Billettsalget til sommerens festival startet allerede i september 2016. Året før startet billettsalget i november.

– Vi ser det som en stor fordel, både for oss selv og for publikum, at vi åpner billettsalget tidligere enn før, har Naustdal tidligere uttalt.

Malakoff utvider også sommerens festival fra to til tre dager. Det blir også etablert en ny lavvo-camp.

Følgende artister kommer til Malakoff Rockfestival 2017 (20. - 22. juli):