Tilbake i manesjen

– Nå har jeg tatt den største risikoen jeg noen gang har tatt, og kjører i gang på nytt, sier Smørdal til NRK.

Etter åtte år borte fra manesjen har eidaren nå investert millioner av kroner i et nytt sirkustelt med plass til 700 personer. Han har også investert i flere nye kjøretøy og fått inn et nytt sirkusmannskap på rundt 40 personer.

Etter at sirkuset gikk konkurs i 2009 har Smørdal laget store og små sirkusshow gjennom tiltak som Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken.

Nå er sirkusdirektøren som nevnt tilbake i en ny storsatsing med Cirkus Angora.

– Sirkusbransjen har slitt veldig. Cirkus Merano er de som har klart seg best økonomisk, men de ga seg i 2014. Cirkus Arnardo fikk monopol og hadde to gode år i 2015 og 2016. Nå er det vi to sirkusene igjen.

– Så får vi håpe det er liv laga for oss begge, sier Smørdal til NRK.