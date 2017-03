Har en ny vri på salmekvelden

– Hele kvelden kommer til å bli basert på dette, salmer folk ønsker å høre. De kan sende inn forslag til oss på forhånd, sier Alice Teunis og Grethe Mulelid i Musikkutvalget i Vågsøy sokneråd.

Fylte kirkerommet med klassiske toner Fire flinke og erfarne musikere imponerte under lørdagens klassiske konsert i Sør-Vågsøy kirke.

31. mars er fristen for å sende inn forslag om salmen du ønsker å høre, og Teunis forteller at en kan komme med sine forslag ved å sende brev, e-post eller ringe til kirkekontoret.

– Eller bare stoppe oss om du ser oss på gata, ler hun.

Soknerådet har et håp om at slike salmekvelder også vil trekke folk til kirka som ellers ikke går til gudstjeneste.

– Det er mange som har et forhold til salmer. Musikk har den evnen til å røre ved folk, og salmer kan være en liten preken i seg selv, sier Mulelid.

Kulturskolelæreren har god grunn til å smile Fredag ettermiddag sparket sju kulturskoleelever i gang den tredje utgaven av musikkuka i Sør-Vågsøy kirke.

Om folk ønsker det, kan de sammen med ønskesalmen sin legge ved en liten forklaring på hvorfor de liker akkurat den salmen, og hvorfor den betyr noe for dem. Men dette er valgfritt, og ikke noe en trenger å gjøre.

– Neida, det er fritt fram å bare si fra om hvilken salme man ønsker også, sier Teunis, som lover en kveld med mye sang og musikk.

– Det blir spennende for oss også, for dette er noe helt nytt, noe vi aldri har prøvd før, sier Teunis, som håper folk vil like ideen og sende inn forslag til salmer som de ønsker å høre.

– Her er sjansen til å få høre din salme, eller salmer som ikke blir spilt så mye lenger, som en savner, sier damene, som jobber med å få på plass en forsanger til kvelden.

– Det vil bli mye fellessang. Kanskje blir det også soloinnslag. Dette har vi ikke planlagt helt ennå, sier Teunis, som akkompagnere salmesangen på kirkeorgelet.

Sørgar for læring og samhald Eid vidaregåande skule sette denne helga opp musikalen «Back to the 80s». Elevane er einige om at dei får mykje lærdom gjennom slike oppsettingar.

På ønskesalmekvelden i Sør-Vågsøy kirke blir det ingen preken, det er en ren musikkveld. Vanlig gudstjeneste skjer tidligere på dagen. Mulelid og Teunis håper folk vil synes ønskesalmekvelden er en hyggelig idé og komme.

– Dette er en kveld for alle. Og her er det ingen kommunegrenser. Alle kan ønske seg salmer og komme i Sør-Vågsøy kirke denne kvelden.

– Vi håper på god respons fra folk og en hyggelig kveld!

Og om dette er noe folk responderer på, ser ikke soknerådet bort i fra at dette er noe som kan organiseres igjen.

– Om det blir en suksess, gjør vi det flere ganger, sier Teunis.