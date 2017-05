Her kan du finne matskatter fra fylket

– Norges Bygdekvinnelag har en unik rolle som forvaltere av norsk matkultur. Gjennom norsktradisjonsmat.no kan vi formidle kunnskapen i organisasjon ut til et bredt publikum slik at flere kan ta norske mattradisjoner i bruk, forteller Ellen Krageberg, leder i Norges Bygdekvinnelag.

Det er en gave fra Sparebankstiftelsen DNB som har gjort det mulig for Norges Bygdekvinnelag å utarbeide de nye nettsidene, hvor man vil finne flere hundre oppskrifter på tradisjonsretter fra Bygdekvinnelagets medlemmer og lokallag over hele landet. Sidene vil også inneholde videoer, historier og faglige artikler på ulike temaer, fra konservering til historiske måltidstradisjoner.

Tradisjonene må brukes

Krageberg viser til at lokal- og fylkeslag i organisasjonen har samlet og utgitt hefter og bøker om lokal og regional tradisjonsmat i flere tiår. I tillegg bidrar lokallagene til å holde den håndbårne kunnskapen i hevd gjennom ulike kurs, aktiviteter og arrangementer i sine lokalmiljø.

– Samtidig ser vi verdien av å samle kunnskapen også digitalt. For at norsk tradisjonsmat skal leve og utvikles videre må den bli brukt. Nettsiden retter seg spesielt mot ungdom og unge voksne, men vi har tro på at denne nettsiden vil bli et nyttig verktøy for alle som ønsker å prøve ut tradisjonelle retter og teknikker og lære mer om norske mattradisjoner, forteller Krageberg.

Lokal forankring

Sidene er bygget opp med et geografisk utgangspunkt hvor man også får bli kjent med hver retts historie og opphav.

– Mat er mer enn bare mat. Det handler også om gode råvarer, verdier som samhold og matglede og et uendelig antall historier om folk og levende lokalmiljø over hele landet. Dette er det viktig å formidle - både for å bevare de enkelte rettene, men først og fremst for å bidra til gode matopplevelser, avslutter Krageberg.