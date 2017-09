- Jeg er så glad for at du fant kjærligheten i Sogn og Fjordane

Den bremangerkjære Stjernekamp-deltakeren har høstet skryt fra dommerpanelet gang på gang de siste ukene. Lørdag var intet unntak.

- Jeg ble dratt inn i formidlingen med en gang. Det var nydelig å høre på. Du har så vakker tone. Du jobber så hardt, og så blir det så fint, sa dommer Mona B. Riise.

Douglas fremførte Una furtiva lagrima, Nemorinos arie fra Donizettisopera Elskovsdrikken. Stykket handler om kjærlighet.

- Jeg er så lykkelig over at du fant kjærligheten i Sogn og Fjordane, og at du nå kan spre den sangen ut i daler og fjell. Veldig bra, sa Riise.

Sjangerekspert Solveig Kringlebotn var også imponert, men påpekte at ikke alt han fremførte var ren opera.

- Det var litt Adam og litt opera. Du gjør det på din måte, men det satt, sa sjangereksperten.

Dommer Thomas Felberg sa det var imponerende å se Adam gå fra å være en California-rapper forrige helg, til nå å være en operasanger fra Milano.

- Jeg følte operaen i mine rockeører. Det var virkelig nydelig å høre på. Vel blåst, sa dommeren til den bremangerkjære artisten.

Adam Douglas hadde sin første spillejobb i Norge under Bremanger Rockweekend i 2007, der han ble forelsket i Kristin Solberg fra Bremanger som han i dag er gift med.

Lørdag kveld var det Benedicte Adrian som måtte forlate Stjernekamp.