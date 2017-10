Julie og flere andre lokale spiller på festival

Tungevåg opna saman med musikarane Ellen Brekken og Elisabeth Nesset festivalen då dei stod på scena med barnekonserten «Du og jeg og vi 2-3-4» i Trivselshagen i går, torsdag.

Se hva Adam og de andre semifinalistene skal synge Det er klart for semifinale i Stjernekamp. Ida Maria, Didrik Solli-Tangen og bremangerkjære Adam Douglas skal kjempe om en plass i finalen.

Bandet SILO spelar som nest siste band laurdag kveld i Kjellaren på Gloppen Hotel.

– For to år sidan spelte bandet SILO frå musikklinja på FjordBlues. I fjor vann dei Union Blues Cup på Notodden. Dei har gjeve ut si første cd-plate, EP-en Not Anytime Soon. Klubben føljer «ungdomsbandet sitt» spent vidare når dei i januar neste år skal representere Noreg på den internasjonale Blues Challenge i Memphis i USA, skriv arrangørane.