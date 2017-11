Maria Parr vant Brageprisen

I pressemeldingen om brageprisvinnerne skriver daglig leder Siri Ekestad Bauge i Brageprisen følgende:

- I Keeperen og havet byr Maria Parr på mer av det vi gledet oss over i Vaffelhjarte, den første boka om Trille og Lena i Knert-Matilde. Samtidig klarer Parr å få det kjente universet til å fremstå nytt og friskt ved å skildre det gjennom øynene til to tolvåringer. Lena og Trille plasseres i brytningspunktet mellom barn og ungdom og dette gir rom for de motsetningsfylte, klisjefrie karakterene til å utvikle seg videre.

Juryen mener Parr har lykkes i å utvikle karakterene:

- I Keeperen og havet fremstår de to hovedkarakterene mer kompliserte og nyanserte enn før. Handlingsrommet er utvida, følelsene er større og begivenhetene mer alvorlige. Det troverdige tolvåringsperspektivet er drivkrafta både i handlinga og i språket, og viser hvor intenst livet kan oppleves i denne alderen. Det trygge de alltid har kjent er i forandring og de Trille og Lena blir satt inn i nye sammenhenger og utfordringer som forelskelse, sjalusi, refleksjoner rundt død – og ikke minst behovet for å bli sett som den man er. Fra den lille bygda ved havet skaper Maria Parr et litterært univers som er både tidløst, universelt og godt å vende tilbake til, kan man lese i pressemeldingen.

Dette er andre gangen Parr vinner Brageprisen. Hun vant også for sin andre bok Tonje Glimmerdal. Denne boken fikk også Teskjekjerringprisen og Kritikerprisen.

Parr debuterte med Vaffelhjarte i 2005. Keeperen og havet er oppfølgeren til denne boken. Keeperen og havet er også nominert Bokhandlerprisen.