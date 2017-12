Har booka stornavn til kystfestivalen

- Dette er utvilsomt den beste bookingen vi kunne drømt om. Vi har jobbet i flere år med å sikre oss Norges rockeflaggskip til festivalen og nå blir det endelig en realitet, skriver Aktiv Kalvåg i en pressemelding.

Etterspørselen etter Åge & co har knapt vært større og årlig fyller bandet landets største konserthus både en og to ganger. I fjor var det utsolgt og uforglemmelig stemning da han et av Englands aller mest prestisjetunge konsertlokaler, Royal Albert Hall, heter det i pressemeldingen.

- Forklaringen er trolig ganske enkel., Åge og Sambandet har alltid fulgt hjertet og spilt klassisk rock som fører folk sammen, uavhengig av trender og salgslister. Sangene handler om ting folk kan kjenne seg igjen og den slags skaper langvarige forhold.

Nytt av året for festivalen er at hele konsertområdet blir flyttet ned til Knutholmen, med tilgang til restaurant, båthavn og omliggende brygger og rorbuer.

- Dette blir svært publikumsvennlig, spektakulært og intimt med en daglig kapasitet på 2000 publikummere. Festivalen arrangeres første helgen i august i samarbeid med Kalvåg Kystlag og Knutholmen. Vi gleder oss! skriver Aktiv Kalvåg.