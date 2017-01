Ber om at fiskeflåten fremdeles får fortrinnsrett i Måløy

Magnar Aasebø i Vest-Norges Fiskesalgslag har skrevet dette leserinnlegget:

Disponering av kaier i Måløy

Vi viser til oppslag i Fjordenes Tidende fredag 20.01.2017 der havnedirektøren er intervjuet om disponering av kaier i Måløy Havn. Kaianlegg som er gitt betydelig støtte over statsbudsjettet med førsterett til bruksrett for fiskeflåten vil nå havnedirektøren fjerne.

Vil ta fra fiskerne førsteretten på 675 meter kai Havnedirektøren ønsker i større grad å disponere kaiarealet på havna i Måløy fritt.

Måløy Havn er en av de største fiskerihavner i Norge og er bygget ut over tid, med mange gode tilbud til både fiskeflåten og øvrige marine trafikk. Måløysamfunnet lever i betydelig grad av service opp mot det maritime og fiskeflåten spesielt med tilhørende aktivitet. Havna er viden kjent for sin service.

Det ser ut til at havnedirektøren nå vil endre denne praksisen som har fungert utmerket i mange år. Det er ytterst få tilfeller der det har vært konflikter om kaiplass og aktørene har vært villige til samarbeide for at ting skal fungere på en best mulig måte.

Er det kaiplass til båter i opplag det nå skal satses på og prioriteres? Svaret må definitivt være nei. Båter i opplag skaper inntekter for Nordfjord Havn, men svært lite inntekter til det øvrige næringsliv som er avhengig av serviceinntekter fra flåten og for å kunne opprettholde den gode servicen. Uansett er båter i opplag en forbigående aktivitet, mens fiskeflåten er i sterk utvikling – la oss satse videre på den.

Vi nevner som eksempel området foran Måløyterminalen, der en er avhengig av at fiskeflåten har tilgang til enhver tid for lossing av fisk og tilgang til enhver tid for utskiping med transportfartøy.

Fiskerinæringen er avhengig av det tilbudet som vi har i dag og ber om at Nordfjord Havn legger bort tankene om at fiskeflåten ikke lenger skal ha fortrinnsrett. Måløy er oppbygd av fiskeri og tilhørende servicenæring og tanker om å disponere kaiene på annen måte er svært betenkelig. La oss ikke miste fleksibiliteten vi har i dag.