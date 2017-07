Svarer på Kinn-kritikken

Vågsøy-ordfører Kristin Maurstad (Ap) hadde dette lesarinnlegget på trykk i Fjordenes Tidende fredag:

Svar og oppklaringar om Kinn kommune

Varaordførar Nils Myklebust sitt innlegg om Kinn kommune i Fjordenes Tidende 4. juli 2017 gir til kjenne ein generell mistillit til politikarar i andre kommunar. Med slikt utgangspunkt er det vanskeleg å få til samarbeid både interkommunalt og i ein ny kommune, uavhengig av kven det er saman med.

Kinn kommune er vedteken i Stortinget, og kjem ikkje opp til ny handsaming i Stortinget.

I sist kommunestyremøte blei Vågsøy sine medlemer i fellesnemnda valt. Det var lange diskusjonar i gruppeleiarmøte, og ein forsøkte å få til kjønnsbalanse i nemnda. Senterpartiet med fleire valde å stille eiga liste for å få sitt medlem og varamedlemer valt, basert på forholdsstalsval. Det førte til at det ikkje er kjønnsbalanse blant Vågsøy sine medlemer.

Når det gjeld eigedomsskatt og arbeidsgjevaravgift, er dette gjort greie for mange gonger før. Avgifter og gebyr vil bli samordna i den samanslåtte kommunen. Eigedomsskatten skal reflektere omsetningsverdi på eigedomen. Vågsøy har vesentleg lavare omsetningsverdi enn Flora. Dette vil også gje den enkelte mindre skatt enn på tilsvarande eigedom i Flora.

Flora har nyleg omtaksert, som dei har høve til etter 10 år. Det inneber at verdiane er oppjustert med mange års prisvekst. I Vågsøy ligg takstane fast til 2019 basert på takstar i 2009. Det har ikkje vore tilsvarande verdivekst i Vågsøy, noko som vil vise att ved eventuell omtaksering. Regimet for differensiert arbeidsgjevaravgift er under press får EU/EØS sitt kontrollorgan ESA. Den ligg fast til 2021. Kva som skjer etter det, er det ingen som veit. Ein felles kommune vil ha felles avgift, men om den differensierte avgifta fell vekk, vil også dette gjelde mange andre kommunar i landet.

Så er det slik at Vågsøy kommune ved åleinegang ville hatt store økonomiske utfordringar framover, der mykje av tenestetilbodet ville ha kome under press. Senterpartiet har ikkje lagt fram løysinga på dette, utover at alt skal vere som før. Ein har då ikkje tatt inn over seg fallande inntekter om ein står åleine, og utfordringar med aukande utgifter til eldreomsorg.