– Vi skjøner godt at folk er utolmodige

Innlegget er skriven av Selje-ordfører Stein Robert Osdal (KrF) og rådmann Ørnulf Lillestøl:

Selje Hotell

Hotellbrannen har skapt mange og vonde sår hos mange. Vi bær alle på ein frustrasjon over kompleksiteten i denne saka og ting tar tid. Det å vere tolmodig, men samtidig ha eit positivt syn på framtida, er vel det som er viktigast no.

Vi skjøner godt at folk er utolmodig fordi det sidan brannen ikkje har skjedd så mykje med Selje hotell. Den siste tida har det i tillegg begynt å versere ein del rykter om kva strategiar og planar kommunen har. Etter siste oppslag i Fjordenes Tidende kan det verke som om det foregår ein eller anna form for hemmeligheitskremmeri når formannskapet lukker dørene i sine drøftingar.

Selje kommune er ikkje nokon part i saka og har heller ikkje noko formelt ansvar i høve brannruinane. Kommunen har ikkje noko ansvar for å sikre eller rydde tomta. Det er likevel eit poeng å vere trygg på at innbyggjarane ikkje vert utsett for noko helsefare. Derfor bestilte Selje kommune ein rapport frå folkehelseavdelinga i Florø og konklusjonen frå rapporten er at det no ikkje er helsefare så lenge bygget står som det står og ikkje ytterlegare delar løsnar og vert spreidd rundt.

Formannskapet har valgt å halde nokre av sine diskusjonar interne av fleire grunnar. Andre partar, både samarbeidspartar og aktørar som vurderer å engasjere seg tettare har bede tydeleg om at dei ynskjer å kunne drøfte med kommunen utan at deira tankar og planar vert gjort kjende. Desse tankane er førebels av ein slik karakter at dei ikkje utfordrar kommunen i høve meir formelle beslutningsprosessar til dømes som planmynde eller tilsynsmynde. Formannskapet har då akseptert at kommunen ikkje vil risikere at mogelege samrbeidspartnarar forsvinn tidleg i sonderingar fordi vi ikkje respekterar deira ynskje.

På sist møte vedtok formannskapet å løyve pengar til å utarbeide ein miljørapport på hotellbygget. Dette er ein påkrevd rapport som har to fokus. Den skal kartlegge asbest og andre skadelege stoffar som er i bygningskroppen. Rapporten er og nødvendig i samband med å kartlegge den eksakte kostnaden ved ein eventuell riving/ombygging. Ingen entreprenørar vil berekne pris på dette viss ikkje den rapporten er laga. For det andre vil rapporten gje oversikt over kva potensiell helsefare det er knytta til bygget slik det no står. Dette er viktig i høve sikring av tomta for uvedkomande og ellers området kring.Kommunen og formannskapet er like opptatt av å få gjenoppbygd eit hotell som alle andre som bur i Selje. Når kommunen ikkje eig tomta eller bygget og heller ikkje har mykje uteståande krav er kommunen sitt ansvar avgrensa. Vi ser at bygget slik det no framstår er eit trist syn, det ligg midt i bygda og vi vert alle utolmodige og meiner at no må noko skje. Det som er viktig no og framover er at vi kan spreie ei haldning om at Selje er ein tettstad verdt å investere i, der folk står saman og ynskjer utvikling og vekst, som ynskjer nye innbyggjarar, turistar, handlande, investorar og alle andre velkomen. Og så voner eg at vi kan vere litt tolmodig med kvarandre og ha tillit til at vi ynskjer det beste for Selje, både vi som bur her, kommune og formannskap.