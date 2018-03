Meninger

Dette innlegget er skrevet av Finn Eikrem fra Svelgen:

Kinn og satire i Firdaposten

Redaktøren i Firdaposten har en leder i avisen den 20/2 i år, under avsnittet «Kinn går i svart-kvitt». I dette innlegget ønsker han at debattanter fra Bremanger (les: Svelgen) nå må bli mer nyanserte i Kinn-debatten – roe seg ned – ha ett mer nyansert og positivt syn på Kinn, og vise mer respekt for dette. Han påstår at motstanderne leter med lys og lykter etter fallgruver i Kinn-saken. Han ønsker med dette å styre ytringsfriheten inn til sitt eget skrivebord.

Utgangspunktet for debattanter fra Svelgen i Kinn-saken, startet ved et urettferdig, vellykket kuppforsøk med en hastesak og ett tidsperspektiv så kort at politikerne ble overkjørt. Så kom underskriftskampanjen med 1.500 underskrifter som ønsket folkeavstemning. I alle innlegg fra Svelgen omkring Kinn har det vært sentralt at folkeavstemning er en demokratisk ordning som vil bli godtatt uansett resultat.

Når Firdaposten tar i bruk en hel side i avisen med en karikatur av en Kinn-motstander, som ikke har gjort noe annet enn å ytre seg i media, tar i bruk satire, spott, latterliggjøring, da er dette en redaksjonell maktarroganse. Han sier at det «er like vanskelig å temme denne personen», «som å dressere en elg til å dra en vogn». Med slik ordbruk skal ytringsfriheten temmes. Heldigvis så er andre lokalaviser fri for karikatur og satire omkring avisinnlegg. At redaktør Vee ikke har klart å skape ett klima i sin redaksjon, der for eller mot Kinn, kan få en likeverdig behandling er redaktørens ansvar.

Stort sett alle debatter om Kinn har foregått i Fjordenes Tidende, og det er en grunn til det. I mangel på gode argumenter for ja til Kinn, går han i stedet løs på debattanten fra Svelgen. Det er ikke slik at Kinn-debatten kun er Floras eller Vågsøys eiendom, begge lokalavisene har sine lesere også utover kommunegrensene. Sentrale politikere har tidligere sagt at Kinn-sammenslåingen er idiotisk, og vil bli en dysfunksjonell kommune. Når redaktør Vee er så opptatt av nei til Kinn-debattanten fra Svelgen, da bør han også kunne ha en mening om hva sentrale politikere mener om Kinn. Når Fylkesmannen og til og med Høyres Sanner tidligere har sagt at Kinn-sammenslåingen ikke er en god ordning, så ungår Firdaposten dette i debatten.

Da Kinn-sammenslåingen er en politisk sak mellom to kommunestyrer, kan det også være ett spørsmål på hvor mye en avisredaktør kan blande seg inn og dermed utøve sin mening før det kan bli ubalanse i for eller mot Kinn. Skal debatter fra nå og til folkeavstemningen 11. juni bli preget av satire og uthenging av mot Kinn-debattanter fordi redaktør Vee ønsker å blidgjøre ja til Kinn-folket, kan det bli vanskelig «å sitte i ro i båten» fram til folkeavstemningen 11. juni.