Meninger

Mona Alvestad, kommunestyrerepresentant for Vågsøy Venstre, har skrive dette innlegget:

Jeg stemmer ja

Jeg stemte ja til sammenslåing med Flora kommune i 2017.

Jeg har vært stille i debatten, siden jeg ikke helt forstår hvorfor debatten kommer nå, ett år etter vedtaket.

Jeg har heller ikke et ønske om å delta i unyansert debatt på sosiale medier.

I fjor hadde jeg satt meg så godt som mulig inn i saken, hadde lange og gode diskusjoner, og jeg var i utgangspunktet ikke udelt positiv til en sammenslåing med Flora. Jeg har gjort mitt beste for å ha et godt grunnlag for avgjørelsen.

Jeg har alltid vært for kommunesammenslåing.

Vågsøy kommune er for liten til å stå alene og kjempe om arbeidsplasser, overføringer og andre tilbud, ikke minst når vi ser hvor store kommunene blir i resten av fylket.

Så - for meg er utviklingspotensialet i en større kommune viktig. Sammen med de harde økonomiske realitetene, så er det min mening at vi som innbyggere vil få det bedre i en større kommune.

Vågsøy kommune fikk 4,366 millioner kroner i ekstra tilskudd i 2017 som en del av vedtaket om sammenslåing. Dette er penger vi ikke hadde fått om vi sto alene. VI får det samme tilskuddet i 2018 og 2019. Selv med dette tilskuddet, så går ikke budsjettet i kommunen i balanse, og vi måtte gå til det kjipe vedtaket om å legge ned skoler. Selv om noen mener det, så legger vi ikke ned skoler fordi det er gøy.

Jeg har til dags dato ikke hørt noen argument som forklarer hvordan vi skal klare å betale dette tilbake hvis vi står alene? Hvordan skal vi spare inn 4,366 millioner kroner i årets budsjett? Elller neste år? Hvem skal vi si opp? Hva mer skal vi legge ned? I tillegg er det slik at sparegrisen til Vågsøy kommune er tom. Helt tom. Alt av fond er brukt opp neste år.

Så ja, alt har sin pris.

Men jeg vil se fremover. Vi trenger utbygging av Kulatoppen, vi trenger svømmeanlegg. VI trenger kulturtilbud og kommunale tjenester. Vi trenger tilflyttere og flere barn.

Vågsøy kommune er en foregangskommune innen velferdsteknologi, Flora kommune satser mye på kultur og helse. Vågsøy har skipsbygging i verdensklasse, Flora har offshoreindustrien.

Vi trenger arbeidsplasser og kompetanse. Jeg er spesielt begeistret for planene for Måløy Maritime Senter.

Når skipstunnelen kommer, ligger Kinn kommune midt i smørøyet for skipstrafikken, næringslivet og turisme. Vi må tørre å satse.

Jeg ser at vi som to oppegående kommuner kan utfylle hverandre og dermed få bedre tjenester og tilbud på en rekke områder.

Som helsepersonell vet jeg at kommunale tjenester skal gis der du bor, så ingen må dra til Florø til fastlegen eller Eikefjord for sjukeheimsplass.

Jeg stemte for Kinn i 2017, og vil ikke endre mening. Dette er mitt ståsted, og jeg har all respekt for de som er imot. Uenighet er viktig for all utvikling.

Jeg kan bare oppfordre alle om å stemme, uansett mening. Stem blankt om du vil.