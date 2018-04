Meninger

Styremedlem i Nei til Kinn, Geir Ove Refvik har skrive dette svarinnlegget til Tove Lill Refvik Volle sitt lesarinnlegg:

«Svar til Ap-leder»

Det var nesten merkelig hvor kjapt Ap-leder kom på banen etter mitt innlegg på nett på fjt.no søndag 8. april. Der var et par kommentarer jeg føler for å kommentere:

Identitet

• Jeg er selvsagt klar over at jeg vil være raudeberger til evig tid. Mitt poeng med å dra frem identitet er at et av de sentrale punkt i kommunereformen var at nye kommuner skal bygges på en måte som gir innbyggerne en identitet. Som sagt, jeg vil aldri bli en kinner.

• Et annet punkt som kommunereformen skulle forankres i, var det skulle være en stor grad av frivillighet i en sammenslåing. Nettopp derfor ble det foreslått folkeavstemninger/undersøkelser, for å sikre at dette ble ivaretatt. Hva er vår erfaring med dette? Det trenger jeg nok ikke å svare på.

Eventyr

• Ap-lederen bruker min sammenligning av Pippi Langstrømpe og Kinn, til å forsvare at moralen i dette eventyret er en god metafor til å danne Kinn. Hvis moralen fra et eventyr skal utgjøre et argument, ja da mener jeg man rett og slett mangler gode nok argument

Økonomi

• Flott at de nå innrømmer at arbeidsgiveravgiften ser ut til å bli en stor faktor. Ikke så bra at de ikke klarer å tolke brevet fra Sanner som det er skrevet. Jeg står for at søknaden om differensiert avgift er en «longshot». Brevet fra Sanner er skrevet på politikerspråk, men innholdet er ikke til å misfortå. Dermed er økonomien i Kinn på minus fra dag 1. Ser frem til prosjektrådmannen skal legge frem skyggebudsjett, men aner at det ikke skjer før etter 11. juni.

Kysten

• At Florø er utnevnt til regionsenter på kysten er bra. Det er ikke Kinn som er utnevnt, men Florø. Jeg står fast på at Vågsøy og Bremanger, gjennom samarbeid, vil gjøre at dette kaster av seg. Det er ikke nødvendig å lage Kinn for å styrke kysten.

Luftslott

• Å vedta noe før det er godt nok utredet, eller hva/hvor/hvordan sentrale ting skal plasseres/utøves, er i beste fall å være naiv. Mitt argument om luftslott gikk på de mange innlegg fra de som heier på Kinn, om at alt skal bli så fantastisk, uten å konkretisere noe som helst.

Kommunebarometer

• Det er en kjensgjerning at innen kommunale tjenester ligger Vågsøy på 80. plass mens Florø er på 252. plass. Nøkkeltall for økonomi henviser Vågsøy til 394. plass og Florø til 401. plass. Av totalt 426 kommuner i landet. Dette blir litt som å slå sammen to av de dårligste, der effekten er at det blir en av de dårligste.

Til slutt legger jeg til at Ap-lederen også er min søster. Vi lever godt sammen, til tross for uenigheten om Kinn, er enige om at vi er uenige. At to innbyggere, av kjøtt og blod, skal være så fundamentalt uenige, forteller meg at etableringen av Kinn er forhastet, ikke godt nok utredet og dermed ikke en vei som Vågsøy bør velge nå.

Stem nei.