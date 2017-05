Nytt overtidsdrama i Vågsøy-derbyet

På et godt besøkt Måløy stadion var det hjemmelaget som tok ledelsen i 16. mai-kampen. Marius Stavenæs Refvik satte straffesparket sikkert i mål etter knappe halvtimen. Fem minutter senere doblet Tornado Måløy ledelsen da Thor-Aage Pleym Evensen banket ballen i mål fra fem-seks meter. Stillingen 2-0 sto seg til pause.

Kim-Andre Gangeskar sørget for ny spenning i lokaloppgjøret med sin redusering til 1-2 like etter pause. Mot slutten av kampen presset Skavøypoll hardt for en utlikning og med det som omtrent ble kampens siste spark på ballen utliknet Børge Yndestad etter at TMFK aldri klarte å klarere en Skavøypoll-dødball.

Dermed endte oppgjøret 2-2. Dette var 15. gang lagene møttes siden TMFK ble stiftet i 2003. Kun ved én anledning tidligere har lokaloppgjøret endt uavgjort, det var 16. mai-kampen på Skavøypoll i 2006. Også da ble sluttresultatet 2-2.

I Stryn fikk Eid nok en gang store problemer med naboklubben. Allerede før ti minutter var spilt av lokaloppgjøret ledet Stryn 2-0. Stillingen sto seg til pause, men kort tid etter sidebytte økte Stryn til 3-1 før Simen Lefdal reduserte for Eid. Tre nye Stryn-mål gjorde imidlertid at det endte med et stygt 1-6-tap for Eid.

To andre kamper ble spilt i Kretsligaen i kveld. Vik står fremdeles med full pott i årets sesong etter at de slo Årdal 2-1 borte, mens oppgjøret mellom Høyang og Dale endte målløst.