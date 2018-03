Husker du denne tennisklubben?

Sport

Vågsøy: Rundt 1991-1992 blei det gjort forsøk på å starte en klubb for folk som ønska å spille tennis i Vågsøy. Dette bildet blei trolig tatt i forbindelse med et kurs ved oppstarten av det som blei kalt Vågsøy Tennisklubb. Noen av dem som var med forteller at ideen var å etablere en tennisklubb ved å utdanne trenere, men det blei med gode intensjoner, og klubben blei aldri noen suksess. Foran f.v. sitter Per Ole Myklebust fra Eid, Kristian Andal fra Vågsøy og Tormod Iversen fra Vågsøy. Bak f.v. Jan Lem fra Florø, Reidar Refsnes, Stian Midtgård og Geir Ove Refvik, alle Vågsøy.

Har du gamle foto? Send oss gjerne gamle bilde, med info om personar, tid og stad. Kvar månad premierer vi eitt av dei. Bilda kan bli brukte i andre samanhengar, og vi sel også kopier.

Send til kavringen@fjt.no eller til Fjordenes Tidende, Postboks 55, 6701 Måløy

Pensjonert journalist Kari Midtgård Råsberg er ansvarleg for Kavringen.