Ser for seg tidenes LAN

Nye artikler

– Vi kaller den ESM Mainstage. Der skal det spilles kamper i skytespillet Counterstrike: Global Offensive, og halve premiepotten deles ut der. Jeg er ganske sikker på at en må dra til The Gathering, verdens nest største datatreff, for å finne noe lignende, sier Kvalheim om treffet som går av stabelen 11.-14. oktober.

Det blir også vanlige LAN-plasser i hovedsalen.

– Vi legger opp til omtrent 150 stykker og litt mer eksklusive plasser i VIP Lounge. Sistnevnte er allerede utsolgt.

Kvalheim så behovet for å flytte treffet til Nordfjordhallen på grunn av pågangen.

– Turnhallen var fylt til randen forrige gang, og vi fikk tilbakemelding på at det var for trangt. Når vi skal bli regionens største datatreff må salen passe til ambisjonene!

– Hvem er MLAN for?

– Det er for alle. Her ihuga gamere utfordre andre i turneringer eller jenter med teknologiinteresse få utfolde seg. Det vil bli innføringskurs i grunnleggende programmering og nettverk. Vi planlegger også et opplegg for foreldrene der de kan få en omvisning og stille spørsmål, sier Kvalheim som forteller at de allerede nærmer seg 100 forhåndssolgte billetter.

– Vi vil anbefale at folk reserverer på forhånd, slik at de får sitte der de selv ønsker.