Skal lage spillefilm om Martin Linge

Måløy Vekst inviterer næringslivet og andre interesserte til en presentasjon av filmprosjektet tirsdag 30. oktober i Parken kulturhus på Raudeberg

Her vil sentrale aktører presentere filmideen om Martin Linge.

Regissør Nic Osborne vil også være til stede. Han er for tiden i Canada på et stort amerikansk spillefilmprosjekt, der han har regien på en film produsert av oscarvinner Guillermo del Toro.

Osborne vil fortelle om sin visjon for selve filmen, muligheter for flernasjonalt samarbeid, i tillegg til Nordisk Film, samt orientere om hvordan produksjonsprosess og kreativt arbeid forløper med et stort prosjekt som dette.

Han vil presentere selve dramaet, vinklingen av historien for å få frem mennesket og krigshelten Martin Linge, viktigheten av det som skjedde og konsekvenser lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

- Ambisjonen er å skape en knakende god og medrivende spillefilm for et nasjonalt og internasjonalt marked og publikum. Han vil også dokumentere synergieffekter og ringvirkninger regionalt på bakgrunn av lignende gjennomførte prosjekter, skriver Måløy Vekst i en pressemelding.

Nå jaktar produksjonen investorer eller sponsorer til sin nye film, og Måløy Vekst mener også at det burde være av interesse for for næringslivet i Måløy å støtte spillefilmen økonomisk , både fordi det vil bringe arbeidsplasser og business under selve filmingen som vil foregå i Måløy og omegn, men også med tanke på den oppmerksomheten en slik film vil gi regionen både i inn og utland.