Over 9000 brukte belte i buss på Vestlandet

Sammenlignet med kontrollene som ble gjort i mars har Statens vegvesen kontrollert over 3000 flere passasjerer denne gangen.

– Belte i buss er et av våre innsatsområde når det gjelder trafikksikkerhet, og vi har derfor hatt større oppmerksomhet rundt kontroll av belte i buss denne gangen, sier Trine Villanger som er kampanjeansvarlig i Statens vegvesen Region vest.

Hun sier at om en fester beltet på seg selv så gjør en også de andre på bussen en tjeneste. Dette er ikke en privatsak, og om det skulle skje en ulykke blir utfallet best mulig om så mange som bruker beltet, sier Trine Villanger.

Økt kunnskap, større bevissthet

Statens vegvesen har siden 2015 gjennomført nasjonale kontroller og drevet informasjonsarbeid for å få flere til å feste beltet i buss. Etter flere års innsats viser evalueringen at stadig flere har fått en positiv holdning til bruk av belte i buss, særlig blant de unge i alderen 16-29 år. De unge er også hovedmålgruppen for beltekampanjen, sier Villanger.