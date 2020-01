Det bles kraftig på kysten med vind opp i orkan styrke

Nye artikler

Natt til torsdag har det blese kraftig, og vinden vil halde fram utover dagen, med vind opp i orkan styrke.

I morgontimane torsdag har Måløybrua vore stengd i lengre periodar på grunn av kraftig vind.

Dette er yr.no sitt varsel:

Torsdag

Vestlandet sør for Stad: Sørlig sterk kuling på kysten, på kysten i nord og i fjellet liten til full storm og ved Stad sørvest orkan. Lokalt er det ventet kraftige vindkast, 25-33 m/s. Skyet, oppholdsvær. I ettermiddag etter hvert regn, snø over 500-800 m, først i ytre strøk.

Fjellet i Sør-Norge: Vest til sørvest sterk kuling utsatte steder, forbigående noe minking sør for omtrent Finse. For det meste skyet, oppholdsvær. I kveld snø fra vest.

Fredag

Vestlandet sør for Stad: Vestlig stiv til sterk kuling utsatte steder, fra fredag ettermiddag periodevis liten storm, sent om kvelden dreiende nordvest. Regnbyger, snøbyger over 600-700 m, om kvelden over 200-400 m.

Fjellet i Sør-Norge: Vestlig sterk kuling utsatte steder, fra fredag formiddag liten til full storm. Snøbyger, flest byger i vest.

Lørdag

Vestlandet sør for Stad: Nordvest sterk kuling, minkende til bris. Skiftende skydekke. Sludd- eller haglbyger. Utover dagen oppholdsvær.

Fjellet i Sør-Norge: Vestlig sterk kuling, minkende til nordvest frisk bris. Skyet eller delvis skyet. Perioder med snø.