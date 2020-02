Fleire har vore utan telefon i over ei veke

Nye artikler

Innbyggjarane i Kråkenes har vore utan fasttelefon og mobildekning den siste veka. På onsdag forsvann også Internett, melder NRK.

Solbjørg Teige som bur i Kråkenes er fortvila. Til NRK seier ho at ho føler bygda er isolert om dagen. Dei kjem heller ikkje gjennom med naudnummer

Kvar dag siste veka har ho køyrt rundt åtte kilometer for å kunne ringe ut. Både for å kontakte Telenor, men også for å varsle andre familiemedlemmar. Fredag varsla ho naudetatane om situasjonen.

Det bur eldre folk åleine i enkelte hus. Vi kan ikkje ha det slik, seier Teige.

Ho er uroa for tryggleiken til folk i bygda. Ifølgje Teige har mobilnettet vore dårleg i mange år. No krev ho ei endring.

Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor, seier til NRK at dei er kjent med problemet.

– Problema skuldast ustabilt radiosamband til ein basestasjon på Kjerringa på Stad. Den braut saman torsdag. Det er årsaka til at Kråkenes fyr og området rundt er utan dekning, forklarar han.

Amundsen seier at dei har jobba med å finne ut av feilen.

Han håpar at feilen skal vere i orden førstkomande måndag ettermiddag.

Fjordenes Tidende er kjent med at fleire på Stadlandet også har vore utan telefon siste veka.