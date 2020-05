Meiner skulevegen er farleg for dei aller minste og tilbyr gratis skyss

Representantar frå Stad kommune og rektor Anita Hoddevik har hatt synfaring på skulevegen mellom Stadlandet skule og Stave, og konklusjonen er at dei vil tilby gratisk skuleskyss for 1. til 4. fordi vegen vert sett på som særleg trafikkfarleg for den aldersgruppa.