Avduket det nye veggmaleriet

Det har vært et rekordengasjement fra det lokale næringslivet for å finansiere prosjektet.

– Jeg visste at Tone Andal kom til å tenne på denne ideen. Og så er det jo veldig gøy at næringslivet har engasjert seg sånn for å få dette til, sier Randi Paulsen Humborstad i Måløy Vekst til Fjordenes Tidende.

Det var nemlig Randi som fikk ideen til kunstverket under en ferietur til Sandefjord i fjor sommer.

I dag skal Øystein Sandøy og Tone Andal si noen velvalgte ord før det største gatekunstverket hittil åpnes.

Film fra selve åpningen vil komme i opptak på fjt.no.

