Kommunedirektøren om bassengsaka: – Vi føler oss ikkje ferdige med plan A

Det var i juli at det kom fram at prisen kommunen fekk for eit nytt basseng i bygda var alt for høg. På grunn av dette vart det bestemt at konkurransen skulle avlysast. Under formannskapsmøtet kunne Krogsæter informere om at dei no vil inngå ein intensjonsavtale med Selje hotell for å kjøpe den akutelle tomta. Målet med det er at fleire tilbydarar kan vere med på konkurransen.