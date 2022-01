40 positive tester i Måløy, 110 i Florø

Kommuneoverlege Kjell-Arne Nordgård i Kinn, sier at det er funnet cirka 150 positive koronaprøver så langt denne uka, av disse rundt 40 fra Måløy, men at hurtigtestene de neste par ukene prioriteres for spesielt utsatte grupper.