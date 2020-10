Dagens ansikt

Namn: Ørjan Ryland

Alder: 25 år

Sivilstand: sambuar

Yrke: videojournalist og nyheitsanker i Dagbladet TV

Bustad: Oslo, men kjem frå Nordfjordeid

– Kva er du mest oppteken av for tida?

– Sidan eg jobbar med nyhende er det naturleg at koronaviruset og USA-valet tek opp mykje av tida. Det er liksom vanskeleg å huske at det var ei tid før pandemi og restriksjonar, og kva skreiv ein eigentleg om før Trump vann valet?

– Kva gjer du på fritida?

– I haust har eg sett direkte usunne mengder med «RuPaul’s Drag Race» sidan eg heiv meg på bølga ti år etter. Er mykje å ta igjen, og det er ganske intense greier.

– Kven beundrar du?

– Dei fleste har vel eit slags prosjekt som handlar om å prøve å elske seg sjølv? Eg jobbar med saka. I mellomtida må eg seie at eg beundrar Karin Laserow frå svenske «Gull eller gråstein». Programmet har gjort heimekontor så sjukt mykje meir overkommeleg.

– Kva er det beste med heimstaden din?

– Eg er fødd og oppvaksen i Eid, og det har alltid vore ein trygg stad å vere. Vi har alt vi treng. Eid må vel vere staden i Noreg med flest frisørar og matbutikkar per innbyggar?

– Kva må til for å gjere kommunen din til ein enda betre plass å bu?

– Enda fleire frisørsalongar. Nei da.

– Kva hadde stått på di framside av Fjordenes Tidende?

– «Måløy ut av Noreg». Eller så hadde det vore kult om vi hadde ein nordfjording som stod bak koronavaksinen – ei vaksine som forøvrig ikkje kan komme fort nok.

– Kva ville du ha gjort om du var ordførar for ein dag?

– Då hadde det blitt fest. Eg ville bydd på bobler og bingo på gamleheimen.

– Kva hadde vore ein perfekt dag for deg?

– Eg trur eg berre skal sette ekstra stor pris på den «normale» kvardagen etter korona.

– Kva har du på nattbordet?

– Etter kjøp av leilegheit har eg prioritert å drikke øl framfor å kjøpe meg eit nattbord. Det som ligg nærast senga er mobilen, som eg sjølvsagt ladar på natta av to grunnar: Livet er mykje enklare å handtere når mobilen er fullada frå start, og det er jo litt pirrande med brannfaren som henger over deg.

– Kva er meininga med livet?

– Eg trur målet for oss alle er å finne kjensla av å vere tilfreds. Det er veldig vanskeleg, sidan det alltid er noko ein kunne gjort betre. Det er alltid noko du skulle hatt som kunne gjort ting lettare. Har du alt du treng, så får du gjerne kjensla av at du har for mange ting. Av og til følast livet som oppdraga i spøkelsa i «Uhu!» fekk: Albert skulle finne opp ein heilt ny farge, og Blitzabeth måtte slutte å kjefte og klage på andre. Det er jo nesten umogleg?