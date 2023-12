Svar til Stig Erik Elliot

Med så klar og tydelig røst som deg, så har jeg savnet den tidligere i debatten. Men jeg slik jeg ser det så har Arbeiderpartiet surmulet ut av både forrige formannskapsmøte og det ekstraordinære kommunestyremøtet fordi de ikke har klart å "snike" inn vedtak om utsettelse av Skram, som jeg mener har vært agendaen siden opprettelsen av Kinn, nemlig legge ned alle skolene og bygge én.

Jeg er spørrende til hvorfor denne stafettpinnen kom tre uker før endelig avgjørelse? Jeg gjentar, det er synd slike "nyheter" kommer akkurat for sent til å gjøre noe med det, selv om det har vært den usnakkede mening med Kinn hele veien.

Og kudos til Høgre som stemte samlet for å vise at de hører på folket, men jeg antar at deres opprinnelige mening om skolestrukturen kommer frem i neste kommunestyremøte når det skal stemmes for skolebruksplan! Det er for meg flaut om de først vedtar noe de har bestemt å ikke vedta uken etterpå... Hele prosessen mener jeg vil være et hån mot innbyggerne, atter en gang!

Og som du skriver her så setter du skolen opp mot eldreomsorgen, og slik skal det ikke være. Og når folk flytter fra Oslo og Bergen og velger å bosette seg i Vågsøy, så tenker jeg at nærhet til skole er en vesentlig grunn for at de velger å forlate bylivet. Og Måløy sentrum er vel ikke førstevalget til de som flytter hjem?

Hvorfor er vi ikke vist planen med Kinn før nå? Fire år inn. Jeg vil nok tro alle omkamper vil foregå inntil det politiske miljøet slutter å snakke med hva jeg mener er to tunger eller kanskje til og med noen kløvde også.