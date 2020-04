Kommentarer

Koronadagbok 5: Risikogruppe

Det kom bod frå Kina om at eit nytt virus hadde dukka opp i Wuhan. Ein by med elleve millionar innbyggjarar som eg aldri hadde høyrt om før. Men Kina er jo så søkkjande langt vekke, så dette var ingen ting å ta på veg for. Glad og fornøgd emigrerte eg til Las Palmas for tre månadar. Men viruset hadde ikkje vett til å halde seg i Kina. Det spreidde seg som eld i tørt gras. Også til soløya i Atlanterhavet.