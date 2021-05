– Vi feirar digital nasjonaldag også i år for å nedkjempe viruset. Og det skal vi klare. God 17. mai til alle!

Kommentarer

Denne learartikkelen er skriven av ansvarleg redaktør Erling Wåge.

Dei fleste tenkte vel då vi feira digital 17. mai for eitt år sidan, at dette var eit unntaksår. For første gong etter andre verdskrig var slutt i 1945, så fekk vi ikkje feire denne heilt spesielle dagen slik vi har gjort i alle år. Vi måtte halde oss heime. Vi måtte halde avstand. Vi fekk ikkje gå i tog, ha barneleikar eller møtast til folkefest. Det vart ein underleg dag.

Dei fleste tenkte då at når sommaren var over så kunne liva våre normalisere seg igjen. Og uansett så kunne vi sjå fram til 17. mai i år då alt det vonde og vanskelege skulle over. Då skulle vi ha vunne krigen mot dette vesle og livsfarlege koronaviruset.

Men nei. Denne krigen har vorte langt meir vond og langvarig enn vi har håpa på. Den eine smittebølgja har følgd den andre. Folk har blitt smitta og har blitt sjuke. Alle hadde håpa på at vaksineringsarbeidet skulle ha kome mykje lengre enn tilfellet er. No snakkar styresmaktene at det kan gå langt ut på hausten før vi alle er fullvaksinerte. Dei siste månadane har også fleire barn og unge blitt smitta.

Måndag er det 17. mai. Då skal vi feire grunnlova og at vi bur i dette flotte landet. Men i år som i fjor er det eit skår i gleda. Styresmaktene har oppmoda oss til å vere forsiktige, ikkje gå i tog og unngå å samle mykje folk. Vi er framleis i ein pandemi. Dette er ikkje over. Folk blir framleis smitta og lokale styresmakter brukar store ressursar på testing og smittesporing. Vi må halde ut og gjere som vi får beskjed om.

Fjordenes Tidende skal bidra med å lage til ei digital feiring av nasjonaldagen. Heile 17. mai vil vi sende korpsmusikk, taler og glimt frå det som skjer både i Kinn, Stad og Bremanger kommunar. Vi må gjere det beste ut av dette. Jo fortare blir alt meir normalt. Jo fortare blir alt bra.

Gratulerer med dagen og god 17. mai til alle!