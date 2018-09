Bygger sitt eget «surfehus» et par hundre meter fra stranda

Kultur

Et par hundre meter fra surfebølgene i Ervik skal det bygges et feriehus litt utenom det vanlige.

– Huset blir funksjonelt for surfere. Det vil si at vi blant annet skal innrede det med en bod og lagringplass for surfebrett, i tillegg til en slags garderobe der man kan henge fra seg surfedrakta, forteller den fremtidige huseieren, 27 år gamle Jartrud Åsvold.

Hun har i flere år vært på utkikk etter hus på Stadlandet, uten hell. Da det ble en ledig tomt i Ervik, bestemte hun seg for å slå til og bygge et helt unikt surfehus i den lille bygda.

– Det er veldig kjekt at jeg endelig har funnet et sted jeg kan bygge hus, smiler Åsvold.

Hun bor i Trondheim, og kommer i første omgang til å bruke surfehuset i Ervik som feriehus.

– Jeg er åpen for å flytte dit permanent om noen år, dersom jeg får jobb i området. Det er ikke mulig i dag, sier Åsvold, og som i dag jobber med idrett og friluftsliv i Trøndelag.

Ettersom det trolig blir noen år til hun kan bo fast i drømmeboligen, kommer hun til å se på muligheten for å leie ut surfehuset i perioder til venner og bekjente.

– Jeg tror nok jeg kommer til å leie ut, smiler Åsvold, som understreker at beliggenheten er midt i blinken for surfere.

– Tomta ligger 250 meter fra stranda, og man ser rett ut mot havet, forteller den stolte tomteeieren.

Huset ligger på samme side av bygda som Ervik kyrkje.

Surfehuset til Jartrud Åsvold i Ervik vil ha to soverom i tillegg til en hems, der det også vil bli tilrettelagt for overnatting. Byggingen av selve huset, som vil komme på rundt 1,5 millioner kroner, vil starte så fort som mulig.

– Det avhenger fortsatt av prisen på bygget. Hvis det blir veldig dyrt så må vi vente litt. Jeg må spare litt til, smiler hun.

Det er arkitekt Eva Taucar som har laget tegningene til huset. Hun har selv surfe- erfaring fra hele verden, og hun kjenner godt til Stadlandet og Ervik.

For Åsvold har det hele veien stått mellom å bygge hus på Stad eller i Lofoten. Beliggenheten mellom Bergen og Trondheim var det som gjorde at valget til slutt falt på Stad.

– Familien er i Bergen og jeg bor i Trondheim, så det passer fint, avslutter hun.