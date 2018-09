Debutsingelen er ute

Kultur

Med mot, kreativitet og kjærlighet for improvisasjon, utgjør Julie Falkevik Tungevåg, Ellen Brekken og Veslemøy Narvesen trioen FALKEVIK - en trio som kombinerer det kalde, nordiske jazz-uttrykket med elegante og rare popmelodier. Musikken beveger seg i landskapet singer-songwriter/indiejazz, med lyriske, instrumentelle partier og riff-baserte soloer, står det i pressemeldingen fra Drabant Music.

I dag slippes debutsingelen Sing To Me på Drabant Music. Ifølge Julie handler låta om å føle seg fanget på et sted man ikke hører hjemme, og å ikke være sterk nok selv til å fjerne seg fra situasjonen - eller personen.

– Jeg liker ikke at andre forteller meg hvem jeg er, eller hva som er best for meg. Verken andre mennesker som vil forandre noe ved meg, eller vil kreve noe av meg som jeg ikke er komfortabel med, sier hun om bakgrunnen for Sing To Me.