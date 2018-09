Kultur

Lørdag sang eidaren It's a Man's, Man's, Man's World av James Brown, også kalt the godfather of soul..

Før opptredenen sa Alexander at han følte at dette var sjansen til å la stemmen få skinne og vise særpreg.

Og det fikk han til, for dommerne var begeistret:

- Dette er jo en ekte machoklassiker, og du synger den med bravur og innlevelse. Det er ikke så lett å ta denne sangen ut av James Brown sin verden, men det synes jeg du fikser. Du synger kjempebra, det er nerve, og kroppssråket er der også. Det var en fryd å høre på. (...) Jeg har stor tro på deg, Alex, her er det bare å kjøre på! sa Thomas Felberg.

Mentor Odd René Andersen mente det var herlig:

- Du leverer låta 100 prosent og traff meg midt i sjela.

Alexander slapp denne gangen unna usikkerheten ved å havne blant de tre nederste, mens det ble Hilde Louise Asbjørnsen, Maria Arredondo og Ole Børud som måtte kjenne på det presset.

Det ble til slutt Hilde Louise Asbjørnsen som måtte forlate konkurransen.

Neste uke er det opera som står på programmet, og programleder Kåre Magnus Bergh pekte på at det ligger et visst familiært press på Alexander.

- Ja, det gjør nok det. Jeg har vokst opp med opera. Mamma er operasjef og pappa er dirigent. Så jeg har vokst opp bak kulissene i Opera Nordfjord. Og nå får jeg sjansen til å synge Nessun Dorma med KORK. Det er helt utrolig! sa Alexander før han ga publikum en smakebit av operastemmen.