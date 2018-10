Kultur

Sjølv med ordførar Alfred Bjørlo i salen, gjekk det ikkje vegen for Alexander Pavelich i kveldens Stjernekamp.

Alexander skal rocke seg mot stjernene Etter at borna har blitt levert i barnehagen, har småbarnsfar Alexander Pavelich (30) reist heim for å vere Metallicas James Hetfield denne veka. Det spissar seg til i Stjernekamp.

– Soul var for meg eit vendepunkt, då hadde eg blitt varm i trøya og fått gnisten for Stjernekamp. Opera var fantastisk å oppleve, og ikkje minst EDM. Og rock var heilt topp, sa Alexander Pavelich på spørsmål om kva som har vore dei største augneblinka.

– Det var ei elektrisk stemning! Og Alexander gjorde ein strålande innsats igjen. Eg er stolt av han, seier Eid-ordførar Alfred Bjørlo til Fjordenes Tidende.

Han var til stades i salen under laurdagens sending.

Tema for laurdagens Stjernekamp var hardrock og joik. Pavelich song Metallica-klassikaren Enter Sandman, før han joika My home is my heart av Jon Henrik Fj. Det vart ikkje nok for ein plass i semifinalen.

– No skal eg heim til familien, sa Pavelich.

