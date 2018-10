Nora (1) er klar for å vere med i Fargespel

Kultur

– Vi har budd i Svelgen i seks år der mannen min har jobb på Elkem. Bakgrunnen vår er frå Sudan. Vi synes dette er eit spanande opplegg og eit høve til å treffe folk, seier mora Samira som også hadde med seg 3-åringen Karim på øvinga.

Born, unge og vaksne med bakgrunn frå land som Somalia, Syria, Sudan, Kongo, Eritrea, Polen, Bulgaria, Island, Spania, Nederland, Tyskland, Chile og Norge var representert. Bremanger og Vågsøy stilte med store delegasjonar. Gruppa frå Bremanger talde 25, medan Vågsøy kom med 14. Fram mot dei tre konsertane 5.-7. april i samband med feiringa av at Operahuset blir ti år, håpar ein å få fleire med.

Stadig fleire blir med

Fargespel-konseptet kjem frå Bergen og er blitt ein stor suksess etter at det det starta i 2004. I år vart «Fargespill», som er originalnamnet, nominert til Nobels fredspris. Konseptet er å knyte folk frå ulike nasjonar saman gjennom song, musikk og dans. Deltakarane skal kome med forslag til songar eller dansar dei kjenner frå heimlandet, så skal ein forsøke å kombinere det ein plukkar ut med norsk tradisjon. Operasjef Kari Standal Pavelich fortel at dei jobbar med å kombinere eit av dei internasjonale innslaga med Nordfjordspringar.

Elisabeth Solbakken har det musikalske ansvaret for gruppa frå Bremanger. Ho fortel at det var visse utfordringar med å rekruttere, men at stadig nye no kjem til.

– Det var vanskeleg å få folk med i starten, dei var usikre på kva det var for noko. Vi byrja med 15, no er vi 25. Det er folk med frå heile Bremanger, men det er eit tyngdepunkt i Svelgen der songlaget tidlegare har hatt eit liknande opplegg.

Hadde med song frå Kongo

Frå Vågsøy-miljøet var Amani Katulanya frå Kongo ein av deltakarane. Han fortel at han flytta til Måløy for seks veker sidan via Uganda.

– Eg har levd av musikk, og dette verka som eit veldig bra tiltak som eg hadde lyst å vere med på. Det er også eit fint høve til å bli kjent med folk, seier han. Amani sin song Bobele Yo var den første som vart øvt på laurdag ettermiddag.

– Det er ein gospelsong frå Kongo, fortel Amani.

Inga Andal er koordinator for deltakarane frå Vågsøy.

– Eg fekk tips om ein musikalsk familie med foreldre og seks søsken som nettopp hadde flytta til Måløy, og eg reiste og besøkte dei. Fire av søskena er med her i dag. Vi har skaffa dei instrument og ser dei kan bli ein ressurs.

Nøgd med responsen

Operasjef Kari Standal Pavelich seier ho er overvelda over responsen på den første øvinga til Fargespel.

– Vi var spent sidan det er første samlinga. Vi har telt over og funne ut at det er om lag 80 stykke her, og det synes vi er ein overveldande respons. Vi har starta øvinga ute i kommunane, men var usikre på kor mange vi kunne vente her i dag. Vi håpar at fleire heng seg på når det blir kjent at vi held på med dette. Kommunane Bremanger, Vågsøy, Gloppen, Hornindal og Eid er med første øvingshelga. Vi håpar å koble på Selje og Stryn også slik at alle kommunane i Nordfjord blir med, seier operasjefen.

I samband med 20-årsjubileet til Opera Nordfjord nyleg fekk Fargespel utdelt 400.000 kroner frå kulturminister Trine Skei Grande. Standal Pavelich seier pengane kjem godt med, for det er ei kostbar oppsetting.

– Vi har eit budsjett på 1,7 millionar kroner. Det normale for vårproduksjonen er 1,2 millionar, så dette er ein del dyrare. Vi skal ha med eit stort orkester, og i tillegg har vi mange profesjonelle folk med som lærarar.

Øvinga på Operahuset sist helg var den første av fire-fem fellesøvingar. Den neste er 2. desember. Etter nyttår og framover mot premieren vil øvingane bli intensivert.