Ute med julealbum

Kultur

Fredag 9. november slipper Adam Douglas et livealbum, tatt opp i Nordstrand Kirke i 2017. Konserten ble også sendt på NRK1 1. juledag i beste sendetid, så dette er en konsert mange har et forhold til. Responsen på de første låtene som er sluppet fra konserten, er overveldende.

Det melder managementet til artisten i en pressemelding.

Albumet har fått tittelen An American Holiday with Adam Douglas, der han byr på julemusikk med et amerikansk preg.

Fra 4. desember skal han også ut på turné, med 15 tilnærmet utsolgte konserter på kryss og tvers av sør-Norge. Her bys det på mange av de samme låtene som på julealbumet, men også noen nye låter.