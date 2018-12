Tok med seg magien frå kyrkja til operahuset

Kultur

Saman med resten av Helgesen-koret forførte Dybedal ein fullsett operasal heile to gongar laurdag kveld. Det vil seie at nærmare 1.100 personar fekk med seg den populære adventskonserten.

– Opplevinga i Operahuset var berre heilt fantastisk. Det har vore ein utviklande prosess for oss, og samarbeidet har løfta konserten mange hakk, seier Dybedal.

Det er det sjuande året familiekoret byr på julemagi i adventstida, men første gong konserten går utanfor kyrkja. Mange var spente på korleis dette ville påverke stemninga. Etter enda konsert gjekk tilbakemeldingane frå publikum på at koret hadde klart kunststykket å ta med magien frå kyrkja inn i operahuset.

Inga sjølvfølge å selje ut

– Då vi første bestemte oss for å halde konserten på Nordfjordeid var det ein vurderingssak om vi skulle legge den til kyrkja eller Operahuset. Vi kom fram til at sjølv om det var skummelt, så ville det vere mest lettvint å opptre her, seier Paul Jacob Helgesen.

Han er nøgd med avgjersla og forklarer at koret i fleire år har fått førespurnader om å halde konsert på Nordfjordeid.

– Då har vi sagt at når vi har sett nok eidarar i Selje kyrkje, så skal vi ta turen til Nordfjordeid. Vi følte at tida var inne i år.

At alle seta i salen skulle vere fulle under både den opphavlege konserten og ekstrakonserten, blei ikkje sett på som ei sjølvfølge av koret.

– Då vi starta planlegginga hadde vi aldri drøymt om dette. Vi håpa på å fylle den nedste delen av salen. Alt anna var bonus, fortel Christine Helgesen Haugen.

– Vi er heilt overvelda over responsen. Koret tek konsertane veldig seriøst, og vi vil vere så profesjonelle som mogleg. Samtidig er det også veldig viktig for oss å ikkje gløyme kvifor vi gjer dette.

Har ikkje gløymt kor dei kjem frå

Helgesen Haugen fortel om ei eiga vedtekt i familiekoret.

– Vi har rett og slett laga ein regel om at vi skal kose oss i lag. Øvingshelger er eit påskot til å samlast og ha kvalitetstid saman.

Repertoaret til koret er stort, og under konserten fekk publikum presentert alt frå nedstrippa julesalmar til shownummer med rekvisittar.

– Det er nokre nummer som vi føler alltid må vere med, samtidig så er det viktig å kunne presentere noko nytt òg, seier Helgesen Haugen.

Familiekoret hadde med seg eit knippe vener og musikarar som var med og sette den magiske stemninga i operahuset.

– Det er klart at å ha med så flinke musikarar har mykje å seie for konserten. Mange av dei har vore med oss på tidlegare konsertar, og vi er kjempeglade for samarbeidet.

På scena trakk koret fram Line Dybedal som essensiell for avviklinga av konserten. I år arrangerte ho åtte av stykka som blei framført. Ho fortel at det går med ein del tid til dette, men at det er spennande og givande.

– Eg synest det er spennande å ta kjende julesongar, løfte dei ut av eit tradisjonelt uttrykk og prøve å fornye dei litt. Tilbakemeldingane har vore at folk føler dei høyrer julesongen for første gong på ny, seier ho.

Og sjølv om koret frå Selje stortreivst i Nordfjordeid si eiga storstove har dei ikkje gløymt kor dei kjem frå.

– Vi har jo nærast flytta inn i Selje kyrkja under dei tidlegare konserthelgane, så det er klart vi saknar den. Operahuset kan ikkje erstatte Selje kyrkje, heller ikkje motsett. Arenaene gjev kvar si stemning og ramme, seier Dybedal.

– Vi hadde ei kjempeoppleving i operahuset, men neste år er vi nok tilbake i Selje kyrkje att, supplerer Paul Jacob Helgesen.