Slipper ny låt med plateselskap i ryggen

– Låta heter Us og hva den handler om blir kjent på fredag når den slippes, smiler Kenneth Bjerke.

Men han er villig til å innrømme - som tittelen antyder - at det kan ha noe med kjærlighet å gjøre.

Us er den første låten Kenneth B gir ut med et plateselskap i ryggen.

– Denne utgivelsen er sammen med MTG Music, og det å ha et ordentlig plateselskap med på laget gjør at en har muligheten til å komme på flere plattformer og nå litt lenger ut, sier han.

I første omgang slippes låten på Spotify og alle streamingtjenester.

Kenneth B har også hatt den Oslo-baserte produsenten Henry Land med seg på denne låten.

– For litt over et år siden fant vi ut at vi skulle prøve å få til noe i studio sammen. Så vi satte oss ned og begynte å produsere, og endte vel egentlig opp med en remix av en eldre låt. Men så fant vi ut at den var altfor bra til å bare være en remix, så vi gjorde den om til en originallåt med remixen liggende i bunnen, forteller Kenneth.

De fikk også kontakt med en kvinnelig sanger som er vokalist på låten.

– Selve sangen ligger innenfor genren pophouse, og har også noe EDM-preg. Men ikke så hardt som før kanskje. Jeg tror nok denne vil nå litt bredere.

I tillegg til spillejobber rundt omkring på klubber i Norge forteller Kenneth B at planen framover er å få gitt ut mer musikk.

– Ja, absolutt. Jeg vil gjerne gi ut mer musikk, med andre artister også, avslutter han.