Hovudartisten er klar:

Mary har ønskt seg tilbake på Rockweekend-scena i 17 år

– Eg er privilegert som artist sidan eg kan velge kor eg vil opptre. Vi ønsker å gjenoppleve den gode atmosfæren og mottakinga vi fekk i Bremanger sist, seier artist Mary Black, som no er klarert for søndagskonserten under Bremanger Rockweekend .