Ta turen i Hjelmelandsdalen

Kultur

Her får du tips om kva du kan gjere som turist i vår eigen region.

Harpefossen skisenter står ikkje berre for skiglede når Hjelmelandsdalen er dekt av snø, men også fleire turmoglegheiter året rundt. Skisenteret har stått for merking, skilting og gradering av 100 kilometer med turløyper. Fiske kan ein gjere i elva Hjalma og fiskevatna innover fjellet. Ved Sevlandsetra er det bygd ei bålhytta til fri bruk der det finst grill og ved. På den 8 kilometer lange rundløypa i dagen kan ein gå tørrskodd, sykle eller ri med hestar. Hjelmelandsdalen er også eit flott utgangspunkt for fleire fjellturar.

