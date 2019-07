Viser kinofilm fra Malakoff-scenen for første gang

Kultur

På første dag av Malakoff Rockfestival, torsdag, skal det for første gang være kino på Malakoff.

- Dette er noe nytt og spennende vi skal prøve ut. Vi kommer til å vise den nyeste versjonen av Løvenes konge, sier festivalsjef Arnt-Ivar Naustdal, og forklarer at de vil rigge Lavvo-scenen slik at det blir plass til alle.

- Vi har lagt ut 200 billetter, og jeg tror det kommer til å bli en helt spesiell opplevelse for dem som har skaffet seg billett, forteller han.

Ta med teppe

- Vi ønsker å lage litt piknik-stemning ut av det hele. Meningen er at vi skal sitte på bakken, og derfor har jeg oppfordret alle til å ta med seg tepper. Også kommer vi selvsagt til å selge popcorn og annet som er nødvendig å ha når man er på kino, forteller Naustdal, og legger til at det kommer til å være stans i lydprøvene slik det blir helt stille under filmen.

- Jeg gleder meg faktisk selv, avslutter han.

Det er fortsatt billetter igjen til den spesielle kinoopplevelsen.