Line Dybedal til Glopperock

Kultur

Line Dybedal er ein artist og låtskrivar frå Selje.

Også kjend frå The Pink Robots, gav ut sitt fyrste album på norsk i 2016. Ho har hatt mange radiolistingar på NRK P1 og NRK P3, og kan vel allereie seie at ho har godt rotfeste i norsk musikk. For tida er ho aktuell med musikken til BarneTV-serien "Bli med heim" Line har gjeve ut platene: «Supersonic» (2012) ,«Til kjærleiken» (2016) og «Tider» (2019).

- Line med si vare og lyse røyst gjev lyttaren ei oppleving av noko nært og ekte, fortel festivalsjef Remi Tystad i ei pressemelding.

- Vi gledar oss til å høyre Line Dybedal i Trivselshagen, 16. august som support artist for Kari Bremnes, avlusttar festivalsjefen.