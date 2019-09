Må finne fram countrystjerna i seg

Kultur

– De øver også inn et fellesnummer, monsterhiten og TikTok-fenomenet «Old Town Road» med Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, sier Helene Amlie i NRK.

Det blir både inderlige ballader og hæla i taket på country-kvelden når åtte artister skal bli til sju. Låtene som skal framføres er:

Andrea Santiago: That Don’t Impress Me Much - Shania Twain

Kim Rysstad: Coat of Many Colors - Dolly Parton

Bilal Saab: The Dance - Garth Brooks

Adrian Jørgensen: The Outsiders – Needtobreathe

Åge Sten Nilsen: Truck Yeah - Tim McGraw

Beate Lech: The Moon Is A Harsh Mistress - Jimmy Webb

Hanne Sørvaag: I Will Always Love You - Dolly Parton

Sondre Mulongo Nystrøm: Wanted - Hunter Hayes.

Sangene er her listet i tilfeldig rekkefølge.