- Du er helt rå til å rappe, Andrea, helt rå!

Kultur

Andrea selv var redd for tungekrøll og for å ødelegge "hele driten" - for sangen Work av Iggy Azalea, som hun hadde valgt, hadde høy vanskelighetsgrad. Men planen var å gå ut på scenen å være bad ass, ha kul attitude og være sassy.

Og det klarte hun til gagns. Dommerne var mektig imponert.

- Jeg har alltid ment at Andrea er et naturtalent, og rapping er intet unntak. Du er helt rå til å rappe, helt rå! sa Yosef Wolde-Mariam, ekspertdommer og Andreas tidligere mentor i The Voice.

- Folk forstår egentlig ikke hvor vanskelig dette er, de sitter bare og danser med. Men du danser, rapper 3000 ord på to minutt, og leverer et grisefett show. Du er perfeksjonist, men perfekt finnes ikke. Og der du vrei deg, ble det enda sterkere og det likte jeg, la han til.

Partner i Madcon, Tshawe Baqwa, mente følgende:

- Det var en artist som framførte. Det var overlegent.

Fast paneldommer Mona B. Riise var også imponert.

- Du velger alltid høyeste vanskelighetsgrad, og leverer alltid. Du skal ha masse koreografi og rappe i tillegg, og så gjør du det så overbevisende. Sist fikk du litt motgang, men jeg håper virkelig du ikke havner i bånn nå og kommer deg videre, sa hun.

- Du fyller sjangeren med din personlighet og din Andrea-swag. Du har blikk og attitude på plass. Jeg ser på blikket at det er en tiger der inne, og jeg digger den tigeren! Det er bare å fortsette, Andrea, working on your shit.

- Det var gøy å leke å bad ass, lo Andrea selv etter opptredenen, men hun ville ikke gå med på programleder Kåre Magnus Bergh sin påstand om at hun burde skifte beite til hiphop.

- Ikke hundre prosent, nei, men jeg kan kanskje snike inn noe av og til, svarte hun.

Neste uke skal Andreas synge norsk på norsk, og det blir på dialekt.