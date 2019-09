Kultur

- Hva har vært høydepunktet?, spurte programleder Kåre Magnus Bergh etter at det ble kjent at det var Andrea som måtte reise hjem.

- Høydepunktet har vært å få en ny sjanger hver gang og komme seg inn i rolla. Alle øvingene har vært gøy, og det å være med den flotte gjengen her. Det har vært en drøm, en sykt fantastisk reise! sa Andrea, som fortalte at hun var takknemlig for å ha fått vært med og i det hele tatt bli spurt om å være med.

- Du kommer til å gi oss masse fantastisk musikk i årene som kommer, det er jeg sikker på, sa Kåre Magnus Bergh.

Andrea hadde denne gangen med seg hele venninnerekka i salen. Jentene hadde overrasket henne tidlig om morgenen på hotellet, og Andrea var svært glad for å ha dem der.

- De kom helt overraskende, jeg har ikke sett dem siden første skoledag, sa hun.

Tolket Selmas sang

Andrea hadde valgt seg Selmas sang til kveldens sjanger norsk på norsk.

- Ikke vær redd for å slå deg løs og slippe opp litt på scena. Det er bedre å gjøre noe litt feil og kult enn noe perfekt og litt kjedelig, sa mentor Daniel Kvammen til Andrea.

Andrea selv følte hun kunne relatere til sangen.

- Jeg holder jo på å finne ut hvem jeg er og min plass i verden. Og det er ikke andre enn meg som skal finne ut av det.

- Det var nydelig å høre på, Andrea. Deilig stemning og du stod i sangen, og formidlet en nydelig tekst. Og når du drar det opp på slutten, viser du stemmestyrken din, sa dommer Thomas Felberg.

- Vi pratet om at du kanskje tenker litt mye mens du synger, men her slapp du deg fint løs. Og du tok jo helt av på slutten, sa mentor og gjestedommer Daniel Kvammen, og la til:

- Stemmen din er helt fantastisk. Du er bare 18 år, det er et sinnssvakt utgangspunkt.

Mona B. Riise skrøt også av Andreas framføring:

- Det var fint å høre stemmen din så var. Jeg hørte du tok et skikkelig pust før du begynte, og så tenkte jeg "å, nå er hun nervøs", men med en gang du begynte, så jeg kunne jeg jo bare slappe av likevel. I andre halvdel ble sangen litt mer din og litt mer dramatisk, men det kler deg så godt å gjøre det. Det ble kjempefint! sa Riise, før hun la til:

- Det var herlig å høre deg gjøre en ballade. Med den stemmen du har regner jeg med at du skal videre til neste uke.

Andrea, Kim og Bilal framførte også et gruppenummer, Raske briller, med Nicolay Ramm.

Her fikk de veiledning av opphavsmannen til låta, Nicolay Ramm. Under selve sendingen var det imidlertid en annen partylåtkonge, Staysman, som satt ved dommerbordet.

- Tusen hjertelig takk! Dette var deilig. I rølpens univers skal ikke ting være perfekt. Denne sangen er egentlig litt avansert, men dere klarer å ha det gøy, rølpe og levere helt perfekt samtidig, Jeg er sinnssykt imponert, sa han.

- Det var veldig gøy. Jeg er med på festen, sa Thomas Felberg.

- Det var så troverdig, dere eide låta og viste hvor fin melodien egentlig er, sa Mona B. Riise.